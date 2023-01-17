село Ильинское, село Ильинское, Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Ильинское

Угличский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9481Ильинское в Поречье, с. каз. и вл.при пруде.2510145967Церковь православная 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Угличский уезд, Ильинская волость
155. Ильинское в Поречьи, село бывшее владельческое и государственное, дворов 20, жителей 100, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, час Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Ильинская волость
с. Ильинское в ПоречьеI. Общество № 141726VII—322Ильинский в Поречье приход
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с. Ильинское в ПоречьеVII. Общество № 7смотри № 7
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Угличский район
4293Ильинскоесело57°19'с.ш.38°30'в.д.O-37-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Угличский муниципальный район, Ильинское сельское поселение
78646420101с Ильинскоесело
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