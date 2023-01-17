посёлок Усть-Ваеньга, посёлок Усть-Ваеньга, Виноградовский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Усть-Ваеньга

Виноградовский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Шенкурский уезд
2427Покровское-Игнатьевское (Устьваенский), пог.на лев. ст. р. С. Двины.835660141149Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Устьважская волость
777. Игнатовское (Игнатьевское), село бывшее удельное, при речке Ваенге, дворов 35, жителей 280, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Виноградовский район
106694Усть-Ваеньгапосёлок63°01'с.ш.42°38'в.д.P-38-026

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Виноградовский муниципальный район, Усть-Ваеньгское сельское поселение
11614436101п Усть-Ваеньгапоселок
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