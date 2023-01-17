Усть-Ваеньга
Виноградовский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2427Покровское-Игнатьевское (Устьваенский), пог.на лев. ст. р. С. Двины.835660141149Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
777. Игнатовское (Игнатьевское), село бывшее удельное, при речке Ваенге, дворов 35, жителей 280, церковь православная
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
106694Усть-Ваеньгапосёлок63°01'с.ш.42°38'в.д.P-38-026
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
11614436101п Усть-Ваеньгапоселок