деревня Спас, деревня Спас, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Спас

Новодугинский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Сычевский уезд
10672Спас на Днепре (Спас), с. вл.при р. Днепре.4022114451Церковь православная 1.
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Список населенных мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Сычевский уезд, Короваевская волость
265Спас на ДнепреМельница41163739Церковь, церковно-приходская школа, ярмарка 6 августа.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Новодугинский район
180241Спасдеревня55°36'00"33°47'00"N-36-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Новодугинский муниципальный район, Днепровское сельское поселение
66630415356д Спасдеревня
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