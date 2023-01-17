деревня Шарловка, деревня Шарловка, Козульский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Шарловка

Козульский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Покровская волость
361Шарлова, д. (п. уч. Зимовье, на Шарловой, 293 дол.), на руч. Татарском; 1-кл. н. шк. М. Н. Пр.; товаро-продов. л. перес. управ.; хлеб.-з. маг.8027026064

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Козульский район
167653Шарловкадеревня56°07'91°29'O-46-135

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Козульский муниципальный район, Сельское поселение Лазурненский сельсовет
4626409146д Шарловка#Н/Д
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