посёлок Сереж, посёлок Сереж, Назаровский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Сереж

Назаровский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
197Сережь, с. каз.при р. Чулыме и рч. Сереже.4718100282286Церковь православная 1.
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Назаровская волость
284Сереж, с., на рч. Сереже и р. Чулыме; ц.-пр.-шк.; каз. в. л. № 180; хлеб.-з. маг.28883280218

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Назаровский район
753931Сережпосёлок55°51'90°12'N-46-001

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Назаровский муниципальный район, Сельское поселение Верхнеададымский сельсовет
4637404121п Сереж#Н/Д
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