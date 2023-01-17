деревня Кузнецово, деревня Кузнецово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018) — Familio

Кузнецово

Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Верейский уезд
1593Кузнецово (Рыжково), д. каз.при р. Пахре.481559236257
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Верейский уезд, Рудневская волость
973. Кузнецово (Рыжково), деревня бывшая государственная, при речке Похорке, дворов 68, жителей 509, школа, гребеночн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Верейский уезд, Рудневская волость
Дер. Кузнецово5133123Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
город федерального значения Москва, Троицкий административный округ
42683Кузнецоводеревня55°27'с.ш.36°57'в.д.N-37-014
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