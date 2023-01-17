Кузнецово
Троицкий административный округ, город федерального значения Москва (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1593Кузнецово (Рыжково), д. каз.при р. Пахре.481559236257Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
973. Кузнецово (Рыжково), деревня бывшая государственная, при речке Похорке, дворов 68, жителей 509, школа, гребеночн. зав.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Кузнецово5133123Земское училище.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
42683Кузнецоводеревня55°27'с.ш.36°57'в.д.N-37-014