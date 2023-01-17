Гжель
Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1061Гжель, с. удел.при рч. Гжелке.2520120430483Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1378. Гжел, село бывшее удельное, при речке Гжелке, дворов 108, жителей 887, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, часовня, школа, больн Показать все
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Гжель25—станция Раменское. 12149Волостное правление, земское училище, казенная винная лавка, заезжий двор, 4 чайных лавки и 3 торговых лавки.
Мыза Жданская 25½станция Раменское. 123Водяная мельница и живописное по фарфору заведение.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
39711Гжельсело55°36'с.ш.38°24'в.д.N-37-017
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46648413111с Гжельсело