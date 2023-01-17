Новоселки
город областного подчинения Ступино, Московская область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5783Новоселки, д. каз.при рч. Каширке.39461232266Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1308. Новоселки, деревня бывшая государственная, при речке Каширке, дворов 71, жителей 460, лавка, кирпичный завод
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Новоселки405758
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46765Новоселкидеревня55°03'с.ш.38°00'в.д.N-37-029