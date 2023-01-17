деревня Ковчицы-2, деревня Ковчицы-2, Светлогорский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Ковчицы-2

Светлогорский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Брожская волость
96. Козловичи 2-е, деревня еврейская, при реке Березине, дворов 18, жителей 333, синагога

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Брожская волость
Ковчицы ІІ, деревня6719621813824
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Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Светлогорский район, Красновский сельсовет
д. Ковчицы-2143
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