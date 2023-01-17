деревня Шишковка, деревня Шишковка, Каменский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Шишковка

Каменский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Ефремовский уезд, Долго-Лесковская волость
546. Шишково (Архангельская Слобода), деревня бывшая владельческая, дворов 17, жителей 119, винокуренный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Каменский район
390888Шишковкадеревня53°16'с.ш.37°41'в.д.N-37-100

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Каменский муниципальный район, Архангельское сельское поселение
70624405186д Шишковкадеревня
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