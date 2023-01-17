село Давыдово, село Давыдово, Вачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Давыдово

Вачский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд
2058Давыдово дальнее, с. вл.при руч. Селянке.755058233265Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Пустынская волость
181. Дальнее Давыдово, село бывшее владельческое, при речке Солянке, дворов 93, жителей 492, церковь православная, торжок 1-го октября

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Вачский район
15410Давыдовосело55°42'42°40'N-38-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Вачский муниципальный район, Сельское поселение Филинский сельсовет
22617436131с Давыдовосело
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