деревня Мельничная, деревня Мельничная, Сухой Лог, Свердловская область (на 2019) — Familio

Мельничная

Сухой Лог, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2881Мельничная (Спасская), дер.при рч. Кунаре.271333105107
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Новопышминская волость
871. Мельничная (Спасская), деревня бывшая государственная, при реке Пышме и речке Ку наре, дворов 64, жителей 538

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Сухоложский район
89009Мельничнаядеревня56°52'с.ш.62°14'в.д.O-41-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Сухой Лог
65758000136д Мельничнаядеревня
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