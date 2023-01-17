деревня Репино большое, деревня Репино большое, Шуйский уезд, Владимирская губерния (на 1886) — Familio

Репино большое

Шуйский уезд, Владимирская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Шуйский уезд
5577Репино большое, д. вл.при колодцах.2323287171
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Шуйский уезд, Чечкино-Богородская волость
980. Репина Большая, деревня бывшая владельческая, дворов 28, жителей 138, 12 колесн. зав., торжок 20-го июля.
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