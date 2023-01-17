Байгузино
Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2660Байгузина, деревня.при рч. Тяйрюке.273093244240Б. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство, извозничество, делание телег, саней.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1344. Байгузина, деревня бывшая государственная, при речке Тяйрюке, дворов 83, жителей 401, волостное правление (уездный город в 25 верстах), мечеть, школа, земск. пчт. с Показать все
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
4Байгузина, д. при реч. Тейрюк и кл. Беркутлы, прос. дор., вол. прав., рус.-башк. учил., мечеть, медр., мануф. и 2 бак. лав., х.-з. маг., 2 вод. мел.25—121318302Земледелие и скотоводство
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
667437Байгузинодеревня53°26'00"56°09'00"N-40-089
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80631415126д Байгузинодеревня