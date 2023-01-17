Любимовка
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
640Любимовка (Сомова Балка), сел. каз.при р. Конке.757202747733Церковь православная 1. Известковый завод.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
252. Любимовка, село бывшее государственное, при реке Койке, дворов 292, жителей 1877, церковь православная, школа, 3 лавки
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-25463Любимівкаселище міського типуцентр селищної радир-н Каховськийселищна рада Любимівська