деревня Накрышки, деревня Накрышки, Дятловский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Накрышки

Дятловский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Слонимский уезд, Пацовская волость
523. Накрыжки, село бывшее владельческое, дворов 21, жителей 189, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная, школа, питейный дом. В 12 верста Показать все

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Слонимский уезд, Пацовская волость
НакришкиСело291744536Дятлово
НакрышкиИмение145744536Дятлово

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Дятловский район, Поречский сельсовет
д Накрышки96

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Дятловский район, Поречский сельсовет
д. Накрышки66
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