Виндрей
Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2354Виндреевский Завод, с. горн. вед.при рч. Большом Виндрее.40станов. кварт.26512501304Церквей православных 2. Заводов дегтярных 9.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
944. Виндреевский Завод, село бывшее горнозаводское, при речке Виндрее, дворов 193, жителей 1625, волостное правление (уездный город в 36 верстах), 2 церкви православных, Показать все
Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Виндрей«Торбеевское» п.-т. отделение4025
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
85293Виндрейсело54°15'42°59'N-38-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
89654410101с Виндрейсело