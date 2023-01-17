село Виндрей, село Виндрей, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Виндрей

Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Спасский уезд
2354Виндреевский Завод, с. горн. вед.при рч. Большом Виндрее.40станов. кварт.26512501304Церквей православных 2. Заводов дегтярных 9.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Спасский уезд, Виндреевская волость
944. Виндреевский Завод, село бывшее горнозаводское, при речке Виндрее, дворов 193, жителей 1625, волостное правление (уездный город в 36 верстах), 2 церкви православных, Показать все

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Спасский уезд, Виндреевская волость
село Виндрей«Торбеевское» п.-т. отделение4025

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Торбеевский район
85293Виндрейсело54°15'42°59'N-38-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Торбеевский муниципальный район, Виндрейское сельское поселение
89654410101с Виндрейсело
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