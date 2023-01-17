село Папоротка, село Папоротка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Папоротка

Богородицкий муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Богородицкий уезд
1001Папортка, с. вл.при рч. Малой Папортке.22141579591034Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Богородицкий уезд, Папортская волость
236. Папортка, село бывшее владельческое, при речке Папортке, дворов 158, жителей 1839, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь православная, 2 лавки

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Богородицкий район
7561Папороткасело53°38'с.ш.38°21'в.д.N-37-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Богородицкий муниципальный район, Бахметьевское сельское поселение
70608404226с Папороткасело
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