деревня Филинская, деревня Филинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Филинская

Вельский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вельский уезд
1965Филинское (Коношино, Костино), д. удел.при колодцах.2614155586
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вельский уезд, Верховская волость
321. Филинская (Костина), деревня бывшая удельная, при речке Терменьге, дворов 27, жителей 162, 2 часовни

Материалы для оценки земель Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вельский уезд, Верховская волость
146146Филинское (Коношино)Низов. Нижн.Угренскийбывшие удельные2713287881

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Вельский район
106741Филинскаядеревня60°51'с.ш.42°07'в.д.P-38-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Вельский муниципальный район, Низовское сельское поселение
11605420141д Филинскаядеревня
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