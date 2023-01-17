село Новобогородское, село Новобогородское, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Новобогородское

Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бугурусланский уезд
1008Новобогородское, с. каз.при рч. Суилге.11231100466456Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бугурусланский уезд, Ново-Богородская волость
497. Ново-Богородское, село бывшее государственное, при речке Суелге, дворов 111, жителей 1052, волостное правление (уездный город в 125 верстах), церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Пономаревский район
74865Новобогородскоесело53°10'с.ш.53°57'в.д.N-39-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Пономарёвский муниципальный район, Сельское поселение Фадеевский сельсовет
53638437111с Новобогородскоесело
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