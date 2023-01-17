Населенное место

Рознятычи, ф. (Чаплы), р. Сандыковщизна, жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 100, у. гор. 30 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Лида 30 в.

Рознятычи, ф. (Толочка), р. Сандыковщизна, жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 66, раз. см. пред.