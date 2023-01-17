Рознятычи
Щучинский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Рознятычи, ф. (Чаплы), р. Сандыковщизна, жит. 10 (6 м. 4 ж.), дес. 100, у. гор. 30 в., вол. пр. 5 в., ст. кв. 5 в., ст. ж. д. Лида 30 в.
Рознятычи, ф. (Толочка), р. Сандыковщизна, жит. 10 (4 м. 6 ж.), дес. 66, раз. см. пред.
Рознятычи, ок., жит. 54 (29 м. 25 ж.), дес. 79, у. гор. 29 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Лида 29 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Рознятычи3
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Рознятычи1