село Заря, село Заря, — Familio

Заря

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Карла Либкнехта
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Александровский уезд
636Людвигсталь, кол. нем.при колодце.1784435223217
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Мариупольский уезд, Людвигстальская волость
401. Людвигстал, колония немцев, на равнине при колодцах, дворов 56, жителей 699, волостное правление (уездный город в 70 верстах), церковь лютеранская, школа, лавка. В 2 Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-46168Зоряселор-н Розівськийсільрада Зорянська
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