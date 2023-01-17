село Староиликово, село Староиликово, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Староиликово

Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
411Иликова, деревня.при рч. Пликовой.954598358351Т. — Мечеть 1. Училище.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Надеждинская волость
134. Иликова, деревня бывшая государственная, при речке Илике, дворов 131, жителей 839, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Федоровская волость
8Иликова, д. на прос. дор., мечеть, рус.-башк. 1 клас. учил., бак. лав.809277793722Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Благовещенский район
521766Староиликовосело55°21'00"56°15'00"N-40-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Благовещенский муниципальный район, Сельское поселение Иликовский сельсовет
80615422101с Староиликовосело
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