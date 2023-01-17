село Кармалейка, село Кармалейка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Кармалейка

Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
354Кармалейка, д. удел.при прудах и рч. Лемети.830101324340
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Кужендеевская волость
262. Кармалейка, село бывшее удельное, дворов 116, жителей 695, церковь православная, ветряная мельница, 2 кузницы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Ардатовский район
17693Кармалейкасело55°10'43°03'N-38-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Ардатовский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Ардатов
22602151110с Кармалейкасело
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