Пояночи
Иодская волость, Дисненский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Поянче, а. (гр. Лопацинского), р. Янка, жит. 44 (24 м. 20 ж.), дес. 83, у. гор. 75 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Новодруцк 40 в.