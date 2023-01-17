деревня Запаковская, деревня Запаковская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Запаковская

Шенкурский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Шенкурский уезд, Устьпаденгская волость
749. Запаковская (Запакова), деревня бывшая удельная, при речках Суланде и Пакове, дворов 12, жителей 96, дегтярный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Шенкурский район
83156Запаковскаядеревня61°48'с.ш.42°11'в.д.P-38-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Шенкурский муниципальный район, Ровдинское сельское поселение
11658420191д Запаковскаядеревня
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