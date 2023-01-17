деревня Ключевка 2-я, деревня Ключевка 2-я, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Ключевка 2-я

Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Троицкий уезд
1040Ключевский (Лягушина), отр. казач. Ор. в.при протоке рч. Куртмака.11022100283273Почтовая станция.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Троицкий уезд, Станичный юрт Кундравинский
686. Ключевский 2-й (Логушинский), поселок казачий, при реке Каране, дворов 92, жителей 605, часовня, школа, почтовая станция, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Чебаркульский район
325126Ключевка 2-ядеревня54°43'00"60°31'00"N-41-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Чебаркульский муниципальный район, Кундравинское сельское поселение
75657425131д Ключевка 2-ядеревня
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