село Мостовское, село Мостовское, Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Мостовское

Шатровский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ялуторовский округ
3567Мостовское, с. каз.при рч. Мостовке.9023200394421Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарок 2: в день Вознесения и 17 — 22 ноября.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ялуторовский уезд, Мостовская волость
Мостовское с., при рч. Мостовке, на зем. тр.429909361
Мыс д., при рч. Мостовке, на зем. тр.4288911664

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Шатровский район
97366Мостовскоесело56°25'00"65°01'00"O-41-131

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Шатровский муниципальный район, Сельское поселение Мостовский сельсовет
37640444101с Мостовскоесело
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