село Сергеевка, село Сергеевка, Чернігівська область (на 2018) — Familio

Сергеевка

Чернігівська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
3357Сергеевка, с. вл. и казач.при рч. Переводе.403028010801120Церковь православная 1. Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Яблоновская волость
863. Сергеевка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Переводе, дворов 489, жителей 2300, церковь православная, 2 питейных дома, 4 ярмарки, 5 ветряных ме Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Пирятинский уезд, Яблоновская волость
2.0Сергеевка селоСергеевское козаков10407264128211187398

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Чернігівська область
А-29491Сергіївкаселоцентр сільської радир-н Прилуцькийсільрада Сергіївська
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