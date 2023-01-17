Сергеевка
Чернігівська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3357Сергеевка, с. вл. и казач.при рч. Переводе.403028010801120Церковь православная 1. Заводов 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
863. Сергеевка, село бывшее государственное и владельческое, при речке Переводе, дворов 489, жителей 2300, церковь православная, 2 питейных дома, 4 ярмарки, 5 ветряных ме Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
2.0Сергеевка селоСергеевское козаков10407264—128211187398
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-29491Сергіївкаселоцентр сільської радир-н Прилуцькийсільрада Сергіївська