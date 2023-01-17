Константиново
Раменский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1278Константиново, с. вл.при овраге Олехе.1825101413466Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1439. Константиново, село бывшее владельческое, дворов 139, жителей 745, церковь православная, часовня, 2 лавки
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Константиново18415173Казенная винная лавка, земское училище.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
22638Константиновосело55°29'с.ш.37°59'в.д.N-37-016
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46648434101с Константиновосело