Фомкино
Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3375Фомкино (Осиновый Куст, Вершина речки Ерыклы, Новая Ерыкла, Андреевский Враг), д. каз.при рч. Ерыкле.1107442128108Мечеть магометанская.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1582. Вершина речки Ерыклы (Фомкина, Бикметева, Осиновый Куст, Батаршина, Нв. Ерыкла), деревня бывшая государственная, при речке Аксумле, дворов 203, жителей 1278, мечеть Показать все
Список селений Казанской губернии (1910–1914)
Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Андреев Враг, Старо-Максимкинскойсм. Вершина р. Ерыклы.Показать скан
Вершина р. Ерыклы, Старо-Максимкинскойтатары1885Показать скан
Гикметева, Старо-Максимкинскойсм. Вершина р. Ерыклы.Показать скан
Ерыкла Новая, Старо-Максимкинскойсм. Вершина р. Ерыклы.Показать скан
Осиновый Куст, Старо-Максимкинскойсм. Вершина р. Ерыклы.Показать скан
Фомкина, Старо-Максимкинскойсм. Вершина р. Ерыклы.Показать скан
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189813Фомкиносело54°25'50°30'N-39-054
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92646488101с Фомкиносело
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