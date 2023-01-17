деревня Старый Урюп, деревня Старый Урюп, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Старый Урюп

Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Ачинский округ
288Старо-Уракский (Старая Деревня), ул. тат. каз.при ррч. Урюпе и Кунгурке.20670123936
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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Ачинский уезд, Кизильская Инородная Управа
213Старо-Урюпский, ул., на рч. Урюп и Кунчурке20655580

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Тяжинский район
118226Старый Урюпдеревня55°50'89°20'N-45-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Тяжинский муниципальный район, Кубитетское сельское поселение
32634404111д Старый Урюпдеревня
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