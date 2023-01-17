агрогородок Игрушка, агрогородок Игрушка, Крупский район, Минская область (на 2021) — Familio

Игрушка

Крупский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Сеннинский уезд, Бобровая волость
471. Игрушка, село бывшее владельческое, при речке Черноречке, дворов 93, жителей 622, церковь православная, школа

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Сеннинский уезд, Бобрская волость
41Село Игрушкатрактеколодцеоб-ву кр-н182559534Игрушецкого пр. 9762

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Крупский район, Игрушковский сельсовет
аг Игрушка330

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Крупский район, Игрушковский сельсовет
аг. Игрушка160
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