сельцо Вязовка, сельцо Вязовка, Аткарский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Вязовка

Аткарский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Аткарский уезд
324Вязовый ключ (Вязовка), сц. вл.при р. Малой Идолге.262773257250
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Аткарский уезд, Кологривовско-Слепцовская волость
154. Вязовка, деревня бывшая владельческая, при речке М. Идолге, дворов 88, жителей 558, 2 водяных мельницы
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