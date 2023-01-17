Лекма
Слободской муниципальный район, Кировская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
13010Лекомское (Лекма), с. каз.при рч. Лекме.37372786109Церквей православных 2. Торжков 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1105. Лекомское (Лекма), село бывшее государственное, дворов 34, жителей 212, 2 церкви православных, богадельня, школа, земская почтовая станция, красильный завод, 4 ярма Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
30159Лекмасело59°02'49°58'O-39-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
33635460176с Лекмасело