село Новое, село Новое, Суздальский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Новое

Суздальский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Владимирский уезд
56Новое, с. каз.при рч. Новоселке.1212168514548Церковь православная 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Боголюбовская волость
663. Новое, село бывшее государственное, при речке Новоселке, дворов 201, жителей 1173, церковь православная, школа, 2 ветряных мельницы, маслобойня

Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Владимирский уезд, Боголюбовская волость
860Новое село131325412122

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Суздальский район
3022Новоесело56°13'40°32'O-37-142

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Суздальский муниципальный район, Боголюбовское сельское поселение
17654403141с Новоесело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close