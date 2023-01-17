село Бабаево, село Бабаево, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Бабаево

Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
345Бабаева, деревня.при р. Бире.11261110352330Б. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Емашевская волость
70. Бабаева, деревня бывшая государственная, при реке Бире, дворов 116, жителей 745, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Мишкинская волость
4Бабаева, д. при р. Бирь, на прос. дор., 2 мечети, медрессе, 3 бак. лав., мел.4517216521569Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Мишкинский район
521886Бабаевосело55°30'00"56°08'00"N-40-017

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Мишкинский муниципальный район, Сельское поселение Камеевский сельсовет
80643435106с Бабаевосело
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