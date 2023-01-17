деревня Словаши, деревня Словаши, Цивильский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Словаши

Цивильский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2769Словаш, окол. каз.при рч. Красном ключе.1633256070
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Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Цивильская волость
ок. Словаши, Цивильскойчуваши221
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Цивильский район
695199Словашидеревня55°45'с.ш.47°38'в.д.N-38-012
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