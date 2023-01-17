деревня Татарки, деревня Татарки, Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Татарки

Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
2734Татарка, д. каз.при пруде.161049158181
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Звенигородский уезд, Шараповская волость
1088. Татарка, деревня бывшая государственная, при речке Островке, дворов 53, жителей 410, лавка, столярный завод

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Шараповская волость
Дер. Татарка1271068Земское училище, казенная винная лавка и 2 чайных.
Имения при дер. Татарки: В. А. Досс, А. К. Булевич, Г. И. Решетникова, П. П. Патрикеева 1573

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Одинцовский район
61903Татаркидеревня55°36'с.ш.36°49'в.д.N-37-014

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Одинцовский муниципальный район, Часцовское сельское поселение
46641464186д Татаркидеревня
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