Татарки
Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2734Татарка, д. каз.при пруде.161049158181Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1088. Татарка, деревня бывшая государственная, при речке Островке, дворов 53, жителей 410, лавка, столярный завод
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Татарка1271068Земское училище, казенная винная лавка и 2 чайных.
Имения при дер. Татарки: В. А. Досс, А. К. Булевич, Г. И. Решетникова, П. П. Патрикеева 1573—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
61903Татаркидеревня55°36'с.ш.36°49'в.д.N-37-014
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46641464186д Татаркидеревня