Населенное место

Татарка, б. корч. (Ваньковича), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 8, у. гор. 10 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Вильна 10 в.

Татарка, б. корч (Машкова), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 2, раз. см. пред.

Татарка, мел. (Машкова), жит. 3 (2 м. 1 ж.), раз. см. пред.

Татарка, з., жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 1, раз. см. пред.