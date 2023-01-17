Тоторине
Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis (на 2020)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Татарка, б. корч. (Ваньковича), жит. 7 (4 м. 3 ж.), дес. 8, у. гор. 10 в., вол. пр. 2 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Вильна 10 в.
Татарка, б. корч (Машкова), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 2, раз. см. пред.
Татарка, мел. (Машкова), жит. 3 (2 м. 1 ж.), раз. см. пред.
Татарка, з., жит. 3 (2 м. 1 ж.), дес. 1, раз. см. пред.
Татарка, д., жит. 166 (77 м. 89 ж.), дес. 227, у. гор. 11 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Вильна 11 в.
Адресный реестр Литвы на 2020 год
Gyvenvietė
Totorinės k.