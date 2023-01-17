село Ждимир, село Ждимир, Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Ждимир

Знаменский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
760Ждимер (Ждимир, Введенское), с. вл.при руч. Ждимерке.391383420431Церковь православная 1. Маслобоен 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Голдаевская волость
119. Ждимер (Ждимирь, Введенское), село бывшее владельческое, при речке Ждимерке, дворов 139, жителей 931, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Знаменский район
63854Ждимирсело53°13'с.ш.35°38'в.д.N-36-108

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Знаменский муниципальный район, Ждимирское сельское поселение
54620408101с Ждимирсело
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