деревня Ближние Прудищи, деревня Ближние Прудищи, Ленинский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Ближние Прудищи

Ленинский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Подольский уезд
4856Прудищи, д. вл.при колодцах.2013308496
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Сухановская волость
1223. Прудищи, деревня бывшая владельческая, дворов 38, жителей 227, лавка, канительно-серебр. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Подольский уезд, Сухановская волость
Дер. Прудищи187станция Бирюлево. 353

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Ленинский район
140589Ближние Прудищидеревня55°34'с.ш.37°42'в.д.N-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Ленинский муниципальный район, Сельское поселение Совхоз им Ленина
46628411106д Ближние Прудищидеревня
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