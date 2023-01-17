село Малая Зоркальцева, село Малая Зоркальцева, Тобольский муниципальный район, Тюменская область (на 2019) — Familio

Малая Зоркальцева

Тобольский муниципальный район, Тюменская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
142Малая Зоркольцева, д. каз.при р. Иртыше.299287083
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Бронниковская волость
Зоркальцева Малая д., при рч. Зоркальцевой, на почт. тр.303088183

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тюменская область, Тобольский район
192349Малая Зоркальцевасело58°25'68°23'O-42-053

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тюменская область, Тобольский муниципальный район, Малозоркальцевское сельское поселение
71642462101с Малая Зоркальцевасело
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