село Бобрик, село Бобрик, Сумська область (на 2018) — Familio

Бобрик

Сумська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Лебединский уезд
2833Бобрик, д. вл.при пруде.7025140689714
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Бобрицкая волость
559. Бобрик, слобода бывшая владельческая, при речке Бобрике, дворов 185, жителей 1077, волостное правление (уездный город в 50 верстах)

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Сумська область
А-20784Бобрикселор-н БілопільськийМиколаївська селищна об'єднана територіальна громада
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