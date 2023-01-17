село Большое Маресьево, село Большое Маресьево, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Большое Маресьево

Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3217Маресева (Знаменская), с. вл.при ррч. Пекшати и Луктосе.25102669611219Церковь православная 1. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Маресевская волость
502. Маресево (Большое Базарное, Торговое), село бывшее владельческое, при реках Луктосе и Пикшати, дворов 288, жителей 2130, волостное правление (уездный город в 25 верс Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Лукояновский район
15749Большое Маресьевосело55°02'44°55'N-38-030

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Лукояновский муниципальный район, Сельское поселение Большемаресьевский сельсовет
22639412101с Большое Маресьевосело
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