агрогородок Великорита, агрогородок Великорита, Малоритский район, Брестская область (на 2021) — Familio

Великорита

Малоритский район, Брестская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Гродненская губерния, Брестский уезд, Великорытская волость
62. Великорыта, село бывшее владельческое, при реке Рыте, дворов 68, жителей 1022, волостное правление (уездный город в 32 верстах), церковь православная, школа, питейный Показать все

Указатель населённым местностям Гродненской губернии 1905 года

Название населённой местностиРод населённой местностиЧисло жителейУчасток земского начальникаСтанВёрст от уездного городаВёрст от железнодорожной станцииПочтовый адрес
Брестский уезд, Великорытская волость
ВеликорытаСело90122338Малорыта

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Брестская область, Малоритский район, Великоритский сельсовет
д Великорита348

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Брестская область, Малоритский район, Великоритский сельсовет
аг. Великорита190
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