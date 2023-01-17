село Лиханово, село Лиханово, Частоозерский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Лиханово

Частоозерский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Ишимский округ
1150Лиханово, с. каз.при оз. Песьяном.12741130186189Церковь православная 1.
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Список населенных мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Ишимский уезд, Лихановская волость
Лихановское с., при оз. Песчаном, на прос. дор.4401409601

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Частоозерский район
98808Лихановосело55°41'00"67°45'00"N-42-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Частоозерский муниципальный район, Сельское поселение Лихановский сельсовет
37636418101с Лихановосело
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