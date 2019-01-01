деревня Суховерхово, деревня Суховерхово, Стародубский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Суховерхово

Стародубский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Стародубский район
68099Суховерховодеревня52°38'с.ш.32°54'в.д.N-36-126

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Чат по генеалогии Брянской области

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Стародубский муниципальный район, Меленское сельское поселение
15650484191д Суховерховодеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Стародубский уезд
3201Суховерхов (Суховеркова), д. казач. и вл.при колодцах.101414116119
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