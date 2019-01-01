деревня Куликово, деревня Куликово, Щучанский муниципальный район, Курганская область (на 2019) — Familio

Куликово

Щучанский муниципальный район, Курганская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Челябинский уезд, Белоярская волость
791. Куликова, деревня бывшая государственная, при реке Миясе, дворов 118, жителей 638, часовня

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курганская область, Щучанский район
98141Кулиководеревня55°19'00"62°27'00"N-41-029

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Курганской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Белоярской волости

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курганская область, Щучанский муниципальный район, Сельское поселение Пивкинский сельсовет
37644438106д Кулиководеревня

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Челябинский уезд
1344Куликова, д. каз.при р. Миясе.681788242243
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close