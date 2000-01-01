село Усть-Яруль, село Усть-Яруль, Ирбейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Усть-Яруль

Ирбейский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Ирбейский район
166359Усть-Ярульсело55°48'95°17'N-46-011

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Находки

Где упоминается данное место
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Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Ирбейский муниципальный район, Сельское поселение Усть-Ярульский сельсовет
4619440101с Усть-Яруль#Н/Д

Список населённых мест Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Уринская волость
1313Усть-Ярульсное, с., на рч. Яруле; церк. Пророко-Ильинская [3] ц.-пр. шк.; каз. в. л. № 85; хлеб. з. маг.17882187535

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Енисейская губерния, Канский округ
691Усть-Ярульская, д. каз.при рч. Яруле.484959230186
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